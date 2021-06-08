Климовский район, Брянская область, , 15:17 — REGNUM Один человек погиб и двое подростков пострадали 8 июня в результате аварии в Климовском районе Брянской области. Проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД.

По предварительной информации, около 09:00 на 6 км автодороги «Климово-Чуровичи — граница государства «Украина» 36-летний водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio. Во второй иномарке находились 43-летний мужчина и пассажиры 10 и 13 лет.

Водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте, несовершеннолетние госпитализированы.