Богородск, Нижегородская область, , 15:09 — REGNUM Правоохранительные органы Нижегородской области задержали двух студентов-медиков, угрожавших устроить террористический акт в медицинском колледже и в школе в городе Богородске, передают местные СМИ.

О своих намерениях молодые люди сообщили в созданном ими Telegram-канале.

Молодой человек и девушка опубликовали несколько постов, в которых написали о том, что купили оружие и патроны, а также изготовили взрывные устройства для того, чтобы устроить бойню в учебных заведениях.

При этом они указали, что теракты запланированы на сентябрь 2021 года.

Впоследствии они удалили Telegram-канал, на который было подписано лишь семь человек, но к тому времени информация о готовящемся нападении на медицинский колледж и школу уже попала к полицейским и в ФСБ.

Силовики нагрянули к несостоявшимся «террористам» с обыском, но ни оружия, ни взрывчатки в квартирах, где те проживают, не обнаружили.

Сейчас полиция и Федеральная служба безопасности расследует обстоятельства произошедшего.