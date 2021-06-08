Москва, , 15:08 — REGNUM Международный теннисный турнир «Кубок Кремля» состоится в Москве с 7 по 25 октября. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что правительство Москвы окажет поддержку Федерации тенниса России в проведении Кубка Кремля.

«После годичного перерыва, вызванного COVID-19, Москва вновь примет главный теннисный турнир России», — говорится в сообщении.

В 2019 году победителем среди мужчин стал российский теннисист Андрей Рублёв, у женщин — швейцарка Белинда Бенчич. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.