Минск, , 15:06 — REGNUM Александр Лукашенко 8 июня провел рабочую встречу со своим старшим сыном — президентом белорусского Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, отец «поинтересовался состоянием дел в спортивной отрасли в целом» и в частности — популяризацией спорта в провинции.

«Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них», — сказал Лукашенко-старший, недавно передавший пост президента НОК сыну.

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В официальном сообщении сказано: «Особо он отметил культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», который недавно стал настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино».Отмечено также, что «интересовался президент и подготовкой к предстоящей летней Олимпиаде в Токио» и «обсуждалась во время встречи не только спортивная тематика».

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«Говорили и о проектах в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения. Также речь шла о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником Президента по национальной безопасности. Здесь речь идет и о бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения», — проинформировала президентская пресс-служба.

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