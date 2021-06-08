Ереван, , 15:10 — REGNUM В случае победы на выборах премьер-министра Армении исполняющий обязанности главы правительства страны Никол Пашинян намерен провести кадровые чистки в сфере государственного управления, которые коснутся тех, кого он считает «троянскими конями». Он заявил об этом 8 июня на встрече с жителями Арагацотнской области, трансляцию которой вел новостной портал Armlur.

«Если до революции (смены власти — ред.) 2018 года я говорил, что кадровых чисток не будет, сейчас заявляю, что кадровые чистки будут и им подвергнутся те должностные лица, которые после 2018 года засели в коридорах народной власти и за весь этот период выполняли роль «троянского коня». Дайте нам мандат на кадровые чистки, и мы вышвырнем всех этих «троянских коней» из системы госуправления», — сказал он.

Также и.о. премьер-министра Армении заявил, что он устроит «политическую вендетту» принуждающим граждан участвовать в тех или иных политических акциях руководителям органов местного самоуправления и предприятий.

Кроме того, Пашинян указал, что в случае победы на выборах он также намерен «разобраться» с руководителями частных компаний.

«Значит, готовьтесь к гражданской мести, гражданской вендетте, кадровым чисткам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией, которое ранее было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекцией, будет восстановлено с 15 июня.