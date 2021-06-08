Москва, , 15:12 — REGNUM По итогам 2020 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» превысил 8,9 млрд рублей. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе технополиса.

В годовом выражении эта сумма на 35% превысила показатели 2019 года. При этом за все время работы технополиса объем инвестиций его резидентов превысил 37,5 млрд рублей.

По итогам 2020 года активнее всего инвестировали производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, в общей сложности они вложили более 5 млрд рублей. Также в лидеры по объему инвестиций вошли предприятия микроэлектроники, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«В 2020 году суммарно они вложили 2,7 млрд рублей. Предприятия занимаются производством микросхем, чипов, силовых модулей, оптических трансформаторов и робототехнических комплексов», — сказал он.

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