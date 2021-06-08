Москва, , 15:03 — REGNUM Потенциальные заказчики коммерческих полётов человека в космос теперь легко могут получить информацию из первоисточника о том, как будет организован их полёт к Международной космической станции. Узнать все подробности они смогут на официальном веб-сайте «Главкосмоса» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Об этом сообщили 8 июня в «Главкосмосе».

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«Будущие коммерческие участники космических полётов смогут понять, на каком космическом корабле и ракете они отправятся в космическое путешествие, какие задачи будут решаться в процессе их предполётной подготовки, чем они смогут заниматься в ходе пребывания в космосе», — говорится в сообщении.

Кроме того, потенциальные заказчики, желающие отправиться в космический тур к МКС, смогут прямо на сайте связаться с менеджерами компании, получить обратную связь и дополнительную информацию.

Уточняется, что информация о коммерческих полётах к МКС, доступная на русском и английском языках, разделена на несколько блоков согласно часто задаваемым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов заявил, что Россия намерена занять свою нишу в сфере космического туризма и уже ко второй половине 2023 года предложить конкурентоспособные космические туры.

По его словам, компания вместе с Роскосмосом уже приступила «к созданию опережающего задела по созданию матчасти» для этого. Лоскутов отметил, что в настоящее время линейка космических кораблей расширяется, на этом рынке появляются американские космические корабли. Кроме того, свою пилотируемую программу развивает и Китай.