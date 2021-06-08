Москва, , 15:03 — REGNUM Минтранс РФ предлагает ограничить массу средства индивидуальной мобильности до 35 кг. Об этом на площадке Народного фронта заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ [средства индивидуальной мобильности] для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — сказал Луговенко.

По его словам, Минтранс РФ уже обсуждает с МВД РФ соответствующие поправки в ПДД.