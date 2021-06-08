Тобольск, Тюменская область, , 15:02 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту отравления тремя подростками лекарственным препаратом. Об этом сообщает пресс-служба тюменского СУ СКР.

По версии следствия, вечером 7 июня 2021 года трое подростков 15−17 лет, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственный препарат и отравились. На данный момент они находятся в реанимации местной больницы.

Следователи опрашивают очевидцев, родных и близких детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.