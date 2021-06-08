Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Радиационный фон в Санкт-Петербурге не превышен, сообщили 8 июня в городском управлении Роспотребнадзора после того как администрация Ленинградской области ввела на территории Кузьмоловского городского поселения режим повышенной готовности из-за угрозы радиационного загрязнения.

Напомним, в 10:00 мск 8 июня администрация Ленобласти ввела режим повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе из-за угрозы радиационного загрязнения. Причиной тому — ситуация возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУП «Прикладная химия». Как уточнили в обладминистрации, решение о введении режима повышенной готовности является техническим, поскольку связан с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность. Ситуация не представляет опасности для жителей поселения.

«На основании данных радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого учреждениями Роспотребнадзора, результатов непрерывного контроля радиационного фона Автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено», — сообщили в управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Кроме того, радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для территории Санкт-Петербурга.

«Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга», — заверили в управлении.

В свою очередь в администрации Ленобласти уточнили, что в ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включён в перечень объектов приватизации.

«Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта», — подытожили в пресс-службе.

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