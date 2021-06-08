Бишкек, , 15:01 — REGNUM Налоговая служба Киргизии планирует собрать не менее 97 млрд сомов (83,6 млрд рублей) налоговых платежей в течение 2021 года. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в налоговом ведомстве.

За пять месяцев нынешнего года поступило налогов и платежей на более чем 38 млрд 429 млн сомов (свыше 33,1 млрд рублей). План по этому показателю перевыполнен на 5,5% или почти на 1 млрд 987 млн сомов (свыше 1,7 млрд рублей).

По сравнению с январем — маем 2020 года поступления налогов увеличились на 42,5% или более чем на 11 млрд 461 млн сомов (около 9,9 млрд рублей).

За пять месяцев текущего года киргизстанцы уплатили почти 15 млрд 194 млн сомов (около 13,1 млрд рублей) страховых взносов. План по этому показателю перевыполнен на 2,5% или почти на 374 млн сомов (около 322 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховых взносов собрано больше на 20,6% или почти на 2 млрд 594 млн сомов (более 2,2 млрд рублей).