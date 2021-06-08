Москва, , 14:58 — REGNUM Инициативная группа москвичей, предложившая переименовать одну из улиц в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, получила ответ департамента культурного наследия Москвы. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости.

В мэрии отметили, что присвоить улице имя Юрия Лужкова возможно лишь через десять лет через его смерти.

«Кроме того, присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом Российской Федерации и или мэром Москвы», — цитирует агентство текст письма.

Также в департаменте отметили, что выбранная для переименования улица не должна иметь утверждённого названия. Изменение наименований проводится только в исключительных случаях — для восстановления исторических названий, для исключения дублирования названия, а также при изменении статуса объекта.

В департаменте добавили, что присвоение одному из объектов улично-дорожной сети имени Ю. М. Лужкова будет иметь фонетическое сходство до степени смешения с другими объектами столицы — Лужнецкой набережной, Лужнецким проездом, улицей Лужская и улицей Лужники.

Как сообщало ИА REGNUM, факт незаконности сноса памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве официально доказан, это признала прокуратура, заявил герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

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