Сеул, , 15:02 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor India Ltd. представил бюджетный вариант субкомпактного седана Aura 2021 модельного года. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Новинка предназначена для индийского рынка. Её стоимость составляет всего 600 рупий (около 600 тыс. рублей).

Обновлённое авто выделяется полукруглым спойлером на багажнике и «плавником» на крыше.

В салоне бюджетной модели есть «полуцифровая» приборная панель, а также система климатического контроля, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным экраном и даже два USB-разъёма для гаджетов.

Самый мощный мотор в линейке агрегатов авто — 100-сильная турбированная «тройка» рабочим объёмом один литр. Она функционирует с механической трансмиссией.

Напомним, в начале июня нынешнего года на калининградском автозаводе «Автотор» началась сборка четвёртого поколения кроссовера Hyundai Tucson. В моторной линейке модели будут присутствовать три варианта мотора: бензиновые силовые агрегаты объёмом 2497 и 1999 куб. см и дизельный «движок» объёмом 1998 куб. см.

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