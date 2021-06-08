Москва, , 14:57 — REGNUM Минтранс РФ согласен с позицией МВД страны о том, что человек на самокате приравнивается к пешеходу. Об этом на площадке Народного фронта заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

«Ну, например, полемика о том, что ролики, самокаты без двигателя относить к пешеходам или нет. Но сейчас мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о том, что как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат — это пешеход», — сказал Луговенко.

По его словам, данная норма останется без изменений, и регулировке будут подвержены только средства, оснащенные двигателем, в числе которых — самокаты.

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