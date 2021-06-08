Москва, , 14:56 — REGNUM Развитие технологий в отечественном судостроении отвечает современным вызовам. Появляются новые материалы, меняются методы производства — всё это позволяет создавать новые корабли, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, комментируя строительство первого стелс-корабля «Меркурий».

"Не стоит забывать и о развитии вооружений в целом, требования к технике становятся более жёсткими, что заставляет создавать новые образцы.

Создание такого корабля означает, что отечественное судостроение сохраняет свои позиции в мире, остаётся одной из ведущих отраслей оборонно-промышленного комплекса РФ.

Данный корабль первый, и в случае успешной его эксплуатации могут быть построены и другие такие корабли, чтобы они появились во всех флотах страны.

Технология может быть отработана на этих судах, а затем — применена на других боевых кораблях, требующих малозаметности и скрытности.

Строительство такого корабля обеспечит дополнительную загрузку предприятий из разных отраслей, что положительно скажется на их финансовых результатах, а значит, и на конкурентоспособности.

Не исключено, что такие корабли впоследствии могут быть построены на экспорт, для флотов других стран, что полностью соответствует задаче увеличивать объём экспорта высокотехнологичной продукции из России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первым российским кораблем, построенным полностью по концепции «стелс», станет новейший корвет проекта 20 386 «Меркурий».

Читайте также: Россия ведет строительство первого полноценного «стелс"-корабля