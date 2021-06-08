Тбилиси, , 14:56 — REGNUM В Грузии ведётся работа по созданию в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави «прививочных пространств». Об этом 8 июня сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Минимум три или четыре — в Тбилиси, и по одному — в остальных городах. Речь идёт не о палатках, а о более крупных пространствах», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что в стране нужно нарастить темпы вакцинации от COVID-19, и прививки должны быть доступны для всех, как при регистрации онлайн, так и в порядке очереди.

Стоит отметить, что в Грузии темпы вакцинации от COVID-19, согласно последним официальным данным, превысили 5 тыс. человек в день. Как ранее заявила заместитель главы минздрава Тамар Габуния, чтобы вакцинировать до конца года 60% взрослого населения, нужно этот показатель увеличить до 25 тыс. в день.

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