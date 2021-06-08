Джакарта, , 14:53 — REGNUM Индонезия и Европейский союз провели встречу по вопросам, касающимся прав человека, сообщается на сайте МИД Индонезии.

«Уважение прав человека является фундаментальной ценностью и главной опорой внутренней и внешней политики обеих сторон. Индонезия и ЕС очень обеспокоены реальными последствиями пандемии, особенно для людей, находящихся в уязвимом положении. В ходе диалога стороны открыто и конструктивно подняли и обсудили различные темы прав человека», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Индонезии.

Индонезия подтверждает свою твердую приверженность верховенству закона, демократии, надлежащему управлению и правам человека.

Индонезия также выразила озабоченность по поводу растущей тенденции к актам расизма, ксенофобии, дискриминации на основе религии или убеждений.

Как член совета ООН по правам человека Индонезия призывает международное сообщество гарантировать право на здоровье для всех граждан, включая равный доступ к вакцинам от коронавируса.