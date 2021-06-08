Москва, , 16:45 — REGNUM Роскомнадзор проанализирует записи трансляции премии «МУЗ-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом 8 июня сообщает издание Daily Storm.

Как отмечает издание, подобная информация может транслироваться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке 18+. Ведомство проведёт проверку на предмет нарушений «в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

ИА REGNUM напоминает, что на премии «МУЗ-ТВ» блогеры Игорь Синяк и Даня Милохин пришли в платьях, пусть и в случае Милохина костюм был женским лишь наполовину. А исполнитель Филипп Киркоров приехал на премию в сопровождении блогера Давы и десяти обнажённых мужчин.

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