Бишкек, , 14:50 — REGNUM Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект правительственного постановления о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В ведомстве надеются, что его принятие создаст благоприятные для импортеров условия поставок из-за рубежа сельскохозяйственных животных, сахарного песка и растительного масла, что позволит снизить цены на мясо и эти виды продовольствия.

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Имеющееся в республике поголовье скота позволяет покрыть потребности населения в мясе лишь на 59,3%, из-за чего цены на мясо и мясопродукты в Киргизии за последнее время выросли на 60% — 70%.

Аналогичная ситуация в стране складывается и в плане обеспечения населения сахаром и растительным маслом.

Отмечается, что отмена НДС на импорт сахара, масла и сельскохозяйственных животных приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет Киргизии, но впоследствии положительно повлияет на экономику и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности республики.

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