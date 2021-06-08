Бишкек, , 14:49 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали бывшего начальника управления госкомитета нацбезопасности по городу Бишкеку Нурлана Душекеева, пишут киргизстанские СМИ сегодня, 8 июня.

По имеющейся информации, экс-главу столичного управления ГКНБ подозревают в коррупции. Он является фигурантом двух уголовных дел, одно из которых связано с должностными злоупотреблениями экс-вице-мэра Азиза Алымкулова.

Первомайский районный суд избрал для Душекеева в качестве меры пресечения арест на срок до 31 июля 2021 года с водворением в следственный изолятор комитета нацбезопасности.

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