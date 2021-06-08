Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Администрация Соединённых Штатов предпринимает ряд шагов для укрепления цепочек поставок критически важной для населения продукции в целях содействия экономической и национальной безопасности. Так, в частности, как сообщается 8 июня на сайте Белого дома, создаётся рабочая группа, деятельность которой будет направлена на устранение сбоев в этих цепочках.

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«Она (рабочая группа — прим. ИА REGNUM) сосредоточится на областях, в которых наблюдается расхождение между спросом и предложением: жилищное строительство и строительная отрасль, полупроводники, транспорт, сельское хозяйство и продовольствие», — поясняется в заявлении.

Возглавят новую структуру министр торговли США Джина Раймондо, министр транспорта Пит Буттеджадж и министр сельского хозяйства Том Вилсак.

В рамках новой стратегии по укреплению внутренней конкурентоспособности США и устойчивости цепочек поставок американская администрация также анонсировала меры по поддержке внутреннего производства ключевых лекарственных препаратов, обеспечению непрерывной цепочки поставок передовых аккумуляторов внутри страны и инвестированию в добычу и переработку полезных ископаемых. Кроме того, Белый дом призывал к сотрудничеству с представителями технологической отрасли, союзниками и партнерами для решения проблем с нехваткой полупроводников.

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Так, в числе важнейших продуктов, которым необходимо обеспечить непрерывную цепочку поставок, называются полупроводники, аккумуляторы большой ёмкости, например для электромобилей, редкоземельные элементы, применяемые во многих ключевых отраслях (радиоэлектроника, приборостроение, машиностроение, военная сфера) и добываемые в основном в Китае, а также ключевые лекарственные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 24 февраля 2021 года подписал исполнительный указ, направленный на обеспечение поставок критически важной для страны продукции, включая лекарства и полупроводники.

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