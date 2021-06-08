Евпатория, Крым, , 14:48 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении начальника отдела МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории» завершено в Республике Крым, чиновник обвиняется в халатности, в результате которой были нарушены права сироты. Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, в ноябре 2019 года администрацией был заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилья для дальнейшего предоставления по договору найма гражданам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. По версии следствия, обвиняемый сотрудник управления капстроительства, не выезжая на место, без осмотра квартиры в поселке Заозерное на ее соответствие техзаданию и пригодности для проживания, подписал пакет документов по приемке недвижимости. Продавцу квартиры было перечислено свыше 2,2 млн рублей. В дальнейшем выяснилось, что предоставленное сироте помещение не соответствовало санитарным и иным нормам.

В настоящее время следствие по делу завершено, материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении руководителя аппарата Евпатории, начальника отдела администрации Евпатории и замначальника департамента имущественных отношений администрации Евпатории, которые подписали заключения о соответствии квартиры всем нормам и требованиям.