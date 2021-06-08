Морозовский район, Ростовская область, , 14:47 — REGNUM В Морозовском районе Ростовской области отремонтируют практически вышедшую из строя артезианскую скважину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 8 июня.

На ремонт объекта, расположенного в посёлке Знаменка, будет направлено порядка 2 млн 130 тыс. рублей. В настоящее время от постоянных перебоев с водой страдают более двух тысяч жителей посёлка Разлатного.

Проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы на капитальный ремонт скважины уже получены. Работы планируется начать в ближайшее время.