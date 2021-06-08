Баку, , 14:47 — REGNUM В министерстве обороны Азербайджана сообщили о задержании военнослужащего вооруженных сил (ВС) Армении, проникшего на азербайджанскую территорию. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

В сообщении утверждается, что 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы «разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении», воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на территорию Азербайджана.

«В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию», — также говорится в сообщении.

«Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника было минирование наших территорий», — добавляется в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в министерстве обороны Армении заявили о пресечении очередной попытки проведения вооруженными силами Азербайджана инженерных работ на приграничном участке границы двух стран.