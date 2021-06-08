8 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Наталия Николаева, , 17:15 — REGNUM В Чувашии прошла XXXI конференция регионального отделения «Единой России». Она носила рабочий, протокольный характер и состоялась в театре оперы и балета с участием 108 делегатов. По его итогам оперативно утвердили делегатов на федеральный партийный съезд и традиционно поставили задачу «максимального представительства» в региональном парламенте. Конференция примечательна тем, что на пресс-подходе с участием потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы была названа «национальная идея», вокруг которой могут объединиться регионы Поволжья, а сама тема — получить новый федеральный виток.

Гостей встречали девушки в национальных костюмах (с) ИА REGNUM

Гостей встречали девушки в национальных костюмах (с) ИА REGNUM

Фуршет (с) ИА REGNUM

Мероприятие, несмотря на будничный характер повестки, было «подслащено» праздничной атрибутикой: гостей встречали две группы девушек в национальных костюмах, в фойе «фоном» для фотосессий стал плюшевый ростовой медведь с партийной символикой, а возле конференц-зала был организован фуршет.

Глядя невооружённым взглядом на приглашённую в театр публику, было видно, как меняется властная партийная элита. И это уже смена поколений.

Гости обменивались новостями и обсуждали итоги праймериз — кто-то признавался, объясняя свои низкие баллы по итогам предварительного голосования, что его попросили участвовать как «технического кандидата». Собственно, с их итогов и начала своё выступление депутат Госдумы, лидер чувашского отделения «Единой России» Алёна Аршинова, отметив, что в праймериз приняло участие более 181 тыс. человек, что составило 19,6% от числа избирателей республики, в то время как пять лет назад было 16%. И в довесок заметив, что это один из лучших показателей в стране по активности избирателей. Для Аршиновой как для лидера это первый предварительный, но пока не очень осязаемый результат, потому что, как говорится, цыплят по осени считают.

Ожидания от новых парламентских выборов высокие — «максимальное представительство» в Госсовете Чувашии. Что касается Госдумы, то, в отличие от прошлой кампании, кандидаты будут во всех округах.

«Самое время набрать наказы, чтобы каждый кандидат имел программу действий», — поставила задачу Алёна Аршинова.

Окончательный список кандидатов в депутаты будет утверждён на съезде партии. От Чувашии, помимо депутатов Госдумы и сенаторов, в съезде примут участие семеро делегатов: вице-премьеры Алла Салаева (министр образования), Сергей Артамонов (министр сельского хозяйства), глава фракции ЕР в Госсовете, главный врач федерального центра травматологии Николай Николаев, руководители фракций ЕР в городском собрании депутатов Чебоксар и Шумерли Николай Владимиров и Леонид Пронин, сити-менеджеры Чебоксар и Ибресинского района Алексей Ладыков и Игорь Семёнов.

После завершения конференции состоялся массовый ВИП-подход к прессе, где среди потенциальных кандидатов в депутаты разных уровней особняком во всех смыслах смотрелся мэр Чебоксар Алексей Ладыков, став стеной за Аллой Салаевой и Алёной Аршиновой.

Пресс-подход (с) ИА REGNUM

Все хотят сфотографироваться депутатом Госсовета Николаем Угасловым (с) ИА REGNUM

Помимо подведения итогов съезда, Алёна Аршинова акцентировала внимание на проектах историко-патриотической направленности, выделив присвоение Чебоксарам почётного звания «Город трудовой доблести» и Год строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии.

«Сурский рубеж стал звучать на федеральном уровне. Очень здорово, что именно Чувашия первая инициировала, остальным губернаторам останется только присоединиться».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о федеральной составляющей проекта, посвящённого истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Алёна Аршинова пояснила, что сейчас важно поднять и федеральные архивы, чтобы заполнить «исторические пробелы». Тем более что это подвиг женщин, подростков и стариков.

«Должны были участвовать дети старше 17 лет. Но мы сейчас разговариваем с нашими жителями и понимаем, что и дети участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Мы каждый спрашиваем своих родственников: оказывается, что люди строили эти рубежи и не знали, что совершают подвиг… И когда мы начинаем рассказывать и поднимать эту тему на федеральном уровне, то люди удивляются. Жители нашей страны не знали об этом сумасшедшем мужестве, подвиге наших людей. И если сложить участников строительства оборонительных рубежей с разных регионов — Ульяновской области, Марий Эл, Пензенской области, Татарстана, Саратовской области — это же миллионы людей, которые посвятили себя спасению рубежей Родины. И нам важно, чтобы всё Поволжье, все, кто в этом участвовал, ударили по рукам и действительно вынесли это уже как знамя на федеральный уровень.

Я знаю, что Олег Алексеевич (глава Чувашии Олег Николаев, — прим. ИА REGNUM) со своей командой, правительством проводит сейчас большую масштабную работу, правительство консультирует соседние регионы. Уже губернаторы соседних регионов интересуются и задают вопросы. Точно так же, как и представители других регионов, задают вопросы и мне как депутату Госдумы, и другим нашим коллегам…

Это наша национальная идея. И сегодня это поддерживают не только в Чувашской Республике. Я уверена, что не за горами федеральное совещание под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина по данному вопросу, — да, Алла Леонидовна?» — обратилась Алёна Аршинова к вице-премьеру — министру образования Алле Салаевой.

«Спасибо за уверенность, Алёна Игоревна. Но если говорить за федеральную повестку, то, конечно, это в первую очередь благодаря вашему информационному агентству [REGNUM], и вы являетесь теми первыми, кто на эту тему обратил внимание. И благодаря вам, действительно, все об этом знают», — подхватила тему Алла Салаева.

По её словам, история строительства Сурского и Казанского оборонительного рубежа будет представлена на окружном молодёжном фестивале «iВолга», почётными гостями которого станут федеральные спикеры. Вице-премьер отметила, что в настоящее время «расширяются координаты проекта» и на уровне Приволжского федерального округа будет представлена его реализация.

«Важно зайти на уровень Поволжья через историю. Важно, что именно молодёжь расскажет про тех, кто строил Сурский рубеж, и город трудовой доблести», — сказала Алла Салаева.

В центре федерального внимания Чувашия окажется в октябре 2021 года: в республике появится первый в России мемориальный комплекс, посвящённый строителям оборонительных рубежей:

«Открытие мемориала, конечно, привлечёт внимание всей страны. И это первый памятник, который увековечит тех, кто в тылу ковал Победу, создавая все условия, чтобы мы победили».