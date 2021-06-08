Наталия Николаева, 8 июня 2021, 17:15 — REGNUM В Чувашии прошла XXXI конференция регионального отделения «Единой России». Она носила рабочий, протокольный характер и состоялась в театре оперы и балета с участием 108 делегатов. По его итогам оперативно утвердили делегатов на федеральный партийный съезд и традиционно поставили задачу «максимального представительства» в региональном парламенте. Конференция примечательна тем, что на пресс-подходе с участием потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы была названа «национальная идея», вокруг которой могут объединиться регионы Поволжья, а сама тема — получить новый федеральный виток.
Мероприятие, несмотря на будничный характер повестки, было «подслащено» праздничной атрибутикой: гостей встречали две группы девушек в национальных костюмах, в фойе «фоном» для фотосессий стал плюшевый ростовой медведь с партийной символикой, а возле конференц-зала был организован фуршет.
Глядя невооружённым взглядом на приглашённую в театр публику, было видно, как меняется властная партийная элита. И это уже смена поколений.
Гости обменивались новостями и обсуждали итоги праймериз — кто-то признавался, объясняя свои низкие баллы по итогам предварительного голосования, что его попросили участвовать как «технического кандидата». Собственно, с их итогов и начала своё выступление депутат Госдумы, лидер чувашского отделения «Единой России» Алёна Аршинова, отметив, что в праймериз приняло участие более 181 тыс. человек, что составило 19,6% от числа избирателей республики, в то время как пять лет назад было 16%. И в довесок заметив, что это один из лучших показателей в стране по активности избирателей. Для Аршиновой как для лидера это первый предварительный, но пока не очень осязаемый результат, потому что, как говорится, цыплят по осени считают.
Ожидания от новых парламентских выборов высокие — «максимальное представительство» в Госсовете Чувашии. Что касается Госдумы, то, в отличие от прошлой кампании, кандидаты будут во всех округах.
Справка. В 2016 году в Канашском одномандатном округе «Единая Россия» не выдвинула кандидата, в результате мандат получил справоросс Анатолий Аксаков. Не было кандидата от ЕР и на выборах главы Чувашии в 2020 году, когда президент Владимир Путин, а затем и партия поддержали кандидатуру справоросса Олега Николаева, выигравшего выборы с 75,61% голосов.
Окончательный список кандидатов в депутаты будет утверждён на съезде партии. От Чувашии, помимо депутатов Госдумы и сенаторов, в съезде примут участие семеро делегатов: вице-премьеры Алла Салаева (министр образования), Сергей Артамонов (министр сельского хозяйства), глава фракции ЕР в Госсовете, главный врач федерального центра травматологии Николай Николаев, руководители фракций ЕР в городском собрании депутатов Чебоксар и Шумерли Николай Владимиров и Леонид Пронин, сити-менеджеры Чебоксар и Ибресинского района Алексей Ладыков и Игорь Семёнов.
После завершения конференции состоялся массовый ВИП-подход к прессе, где среди потенциальных кандидатов в депутаты разных уровней особняком во всех смыслах смотрелся мэр Чебоксар Алексей Ладыков, став стеной за Аллой Салаевой и Алёной Аршиновой.
Помимо подведения итогов съезда, Алёна Аршинова акцентировала внимание на проектах историко-патриотической направленности, выделив присвоение Чебоксарам почётного звания «Город трудовой доблести» и Год строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии.
Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о федеральной составляющей проекта, посвящённого истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Алёна Аршинова пояснила, что сейчас важно поднять и федеральные архивы, чтобы заполнить «исторические пробелы». Тем более что это подвиг женщин, подростков и стариков.
Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге Чебоксар в период Великой Отечественной войны. Проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который ведётся журналистами на протяжении шести лет, стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа (28 октября 1941 года) и посвятить весь 2021 год данной теме, объявив его Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
По её словам, история строительства Сурского и Казанского оборонительного рубежа будет представлена на окружном молодёжном фестивале «iВолга», почётными гостями которого станут федеральные спикеры. Вице-премьер отметила, что в настоящее время «расширяются координаты проекта» и на уровне Приволжского федерального округа будет представлена его реализация.
В центре федерального внимания Чувашия окажется в октябре 2021 года: в республике появится первый в России мемориальный комплекс, посвящённый строителям оборонительных рубежей: