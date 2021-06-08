Сеул, , 14:46 — REGNUM Глава правящей Демократической партии «Тобуро» рекомендовал 12 депутатам Национального собрания (парламента) добровольно выйти из состава партии. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на пресс-секретаря партии Ко Ён Чжин.

Данное решение было принято 8 июня, на следующий день после того, как Комиссия по борьбе с коррупцией объявила результаты своей работы.

Согласно результатам расследования, 12 депутатов или членов их семей причастны к незаконным сделкам с недвижимостью.

Напомним, что в марте текущего года около 20 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на их месте планируется строительство жилья. Скандал усугубился ростом цен на жильё и на аренду жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Сеула оштрафовал лидера оппозиционной Открытой демократической партии Чхве Ган Ука за нарушение закона о выборах должностных лиц.

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