Пий-Хемский район, Тува, , 14:43 — REGNUM В Туве завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, группа была создана 59-летним жителем города Черногорска Хакасии.

Его участниками стали также житель Красноярского края и двое жителей Тувы. Последние с сентября по декабрь 2019 года, по версии следствия, закупали в республике наркотики и перевозили их в Черногорск, где передавали организатору для последующего сбыта на территории края.

Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками МВД Тувы и Краснояского края, в связи с чем преступление не было доведено до конца. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере».

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пий-Хемский районный суд Республики Тыва. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение преступления данной категории предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет», — отметили в прокуратуре.

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