Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В одном из жилых дворов Екатеринбурга на Эльмаше прогремела стрельба, сообщили местные жители журналистам.

По словам горожан, инцидент произошёл из-за дорожного конфликта: якобы один из жильцов дома на Старых Большевиков подрезал другого горожанина, и тот преследовал его до двора. Уже рядом с домом бежавший за жителем мужчина открыл огонь.

«Есть один пострадавший, у него раны в животе и ноге. Полиция и скорая уже на месте», — цитирует местного жителя «E1».

В полиции начали проверку по факту инцидента. Причастный к инциденту мужчина уже задержан на месте происшествия полицейскими, гражданин был пьян. В ходе перестрелки пострадавшему были нанесены телесные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге стрелок ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии, стреляя из «Сайги».

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