Москва, , 14:42 — REGNUM Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев уволен с занимаемой должности. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован 8 июня на сайте столичного правительства.

В распоряжении о решении освободить Соловьева с должности руководителя департамента и уволить с государственной гражданской службы Москвы. Указано, что причиной увольнение стала соответствующая инициатива Александра Соловьева.

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