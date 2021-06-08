Нур-Султан, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин запустил строительство крупного газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Кашаган, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки казахстанского премьера в Атыраускую область. Мощность переработки составит 1 млрд куб. метров сырого сернистого газа в год.

Ежегодно планируется производить 815 млн куб. метров товарного и 119 тыс. тонн сжиженного газа, а также 212 тыс. тонн серы и 35 тыс. тонн газоконденсата. Объект планируется запустить в конце 2023 года.

Отмечается, что строительство ГПЗ позволит увеличить добычу нефти на Кашагане до 450 тыс. баррелей в сутки, а также расширить ресурсную базу для дальнейшей газификации страны.

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