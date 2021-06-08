Уфа, , 15:10 — REGNUM 160 млн рублей получил Башкирский государственный университет на создание уникальной технологии по мониторингу состояния нефтяных скважин. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что конкурс проводился Министерством науки и высшего образования РФ, основной задачей которого являлось объединение усилия вузов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики. Всего в конкурсе приняли участие 169 проектов, при этом лишь 33 проекта получили федеральное финансирование. По итогам конкурса ученые Башкирского государственного университета вместе с ООО «ТНГ-Групп» получили федеральное финансирование на реализацию уникальной разработки в области промысловой геофизики.

Сообщается, что реализация данного проекта будет осуществляться в рамках проекта Евразийского НОЦ «Технологии рациональной разработки жидких углеводородов». Ученые намерены разработать технологию, с помощью которой можно будет следить за состоянием нефтяных скважин в реальном времени.

«Такой контроль позволит принимать технологические решения по добыче нефти, из конкретной скважины, в максимально быстрый срок, что положительно скажется на нефтеотдаче — количестве нефти, получаемой из скважины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что данный момент в мире нет систем, которые комплексно подходят к мониторингу и интерпретации сведений, поступающих с нефтеносных скважин.

Сообщается, что финансовая поддержка федерального центра стала возможной благодаря созданному в Башкирии Евразийскому НОЦ, а также в результате трансформации образования в республике.

«В рамках деятельности башкирского НОЦ уже получен мегагрант Правительства России на реализацию технологического проекта центра по развитию геномов и персонализированной медицины, выигран федеральный конкурс на создание Инжинирингового центра по направлению промышленных биотехнологий. Теперь в копилке Евразийского НОЦ: объединение геофизики и цифровых компетенций уфимских вузов и федеральное финансирование на создание нового производства, не имеющего аналогов в мире», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства.