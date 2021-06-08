Сейлем, США, , 14:39 — REGNUM Власти американского штата Орегон удалили из текста своего гимна строки, которые могли быть восприняты в качестве проявления расизма, и добавили более инклюзивные посылы, сообщает New York Post.

Законодатели штата приняли 7 июня решение изменить некоторые слова из «Орегон, мой Орегон» после того, как в течение многих лет активисты настаивали на внесении некоторых современных изменений в композицию.

В результате законодательного акта первые строки: «Земля строителей империи / Земля золотого запада / Завоевана и находится во владении свободных людей / Самые справедливых и самых лучших» были заменены на «Страна величественных гор / край Великого Северо-Запада / Леса и холмистые реки / Величайшее и лучшее». Затем вместо второго четверостишья «Благословленная кровью мучеников» в гимне теперь звучат слова «Благословленная любовью к свободе».

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