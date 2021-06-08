Москва, , 14:39 — REGNUM При содействии представительства МВД Киргизии в Москве установлено 113 случаев использования поддельных киргизских паспортов и водительских удостоверений. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве отмечают, что в последнее время фальшивые документы, якобы выданные госорганами Киргизии, активно приобретают и используют не только киргизстанцы, но и граждане других республик Туркестанского региона.

Так, только за пять месяцев нынешнего года в российской столице у граждан Киргизии выявлено 28 поддельных паспортов и 29 водительских прав, а гражданами других стран Туркестана — 52 паспорта и 4 комплекта водительских удостоверений.