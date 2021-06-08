Бишкек, , 14:38 — REGNUM Два месяца назад Китай доставил до китайско-казахстанской границы оборудование, необходимое для реконструкции крупнейшего энергообъекта Киргизии — Токтогульской ГЭС, передает госагентство «Кабар» сегодня, 8 июня.

В посольстве КНР отмечают, что для своевременного выполнения своих обязательств по этой поставке китайской стороне пришлось «преодолеть большие трудности пандемии COVID-19».

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«Но в настоящее время данная партия оборудования лежит на КПП «Хоргос» на границе Китая и Казахстана, ждет обеспечения транспортировки принимающей стороной на территорию Киргизии», — поясняют в китайском диппредставительстве причины, по которым подрядчик может не успеть завершить работы на Токтогульской ГЭС до зимы.

ИА REGNUM напоминает, что Токтогульская ГЭС, генерирующая значительную часть производимой в Киргизии электроэнергии, была введена в эксплуатацию в 1975 году. Сейчас проводится ее реконструкция на кредиты и гранты от международных доноров, которая должна будет завершиться в 2023 году.

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