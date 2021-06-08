Токио, , 14:44 — REGNUM Власти Японии планируют обязать автопроизводителей оснащать новые модели камерами заднего вида и сенсорными датчиками, которые способны предотвращать наезды и столкновения при движении задним ходом. Об этом 8 июля сообщает издание Asahi.

Стоит отметить, что на данный момент указанные опции являются дополнительными. Новые правила могут вступить в силу в мае 2022 года. При этом с мая 2024 года автопроизводителей обяжут также оснащать камерами заднего вида и старые модели машин при продолжении их выпуска.

По данным журналистов издания, поводом для принятия такого решения стал трагический случай в городе Токусима, который произошел шесть лет назад. Тогда грузовик, который сдавал назад, сбил слабовидящего мужчину с его собакой-поводырем.

Напомним, в мае 2021 года реализация новых машин в Японии выросла на 30,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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