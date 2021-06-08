Берлин, , 14:37 — REGNUM Нежелание властей России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через территорию этой страны, понятно. Об этом заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Таким образом он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не обязана «всех кормить».

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если Евросоюз хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — сказал Эрнст.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня украинский президент Владимир Зеленский, взывая к помощи США и сетуя на «Северный поток — 2», заявил, что «запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу».

В свою очередь Путин заявил, что украинским властям следует вкладывать полученные от транзита за российский газ деньги не на войну, которую они ведут с народом Донбасса, а на восстановление своей экономики. Он добавил, что Россия вовсе не обязана «всех кормить».