Мадрид, , 14:37 — REGNUM Власти автономного сообщества Мадрид продолжают реализации стратегии вакцинации от COVID-19, расширяя с 9 июня перечень лиц, которых допустят к прививкам. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Нынешний этап вакцинации позволяет привить лиц в возрасте от 46 до 49 лет, следующий же этап включает в себя вакцинацию лиц от 40 до 49 лет.

Указанная группа населения получит свою первую дозу COVID-19 в государственных больницах Мадрида. Для этого Health начнет отправлять SMS-сообщения на мобильные телефоны этих граждан, которые, в свою очередь, могут подтвердить запись или запросить изменение даты. Если пользователь не подтвердит свое назначение с помощью включенной для него опции, он получит телефонный звонок, чтобы сделать это, с номера, принадлежащего Центру персонального внимания министерства здравоохранения страны.

Помимо этого, в автономном сообществе Мадрид есть бесплатный номер телефона для получения информации о вакцинации против COVID-19, по которому граждане могут позвонить, чтобы получить ответы на любые вопросы по данной процедуре.