Новочеркасск, Ростовская область, , 14:35 — REGNUM В 150 тысяч рублей суд оценил смерть пациентки городской поликлиники Новочеркасска (Ростовская область), которой был неверно поставлен диагноз. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора.

Ведомственная проверка состоялась на основании жалобы родственника умершей пациентки, которая находилась в группе риска по основному заболеванию. В поликлинике у женщины выявили ОРВИ, однако назначенное лечение не помогло, ей становилось хуже. Женщина обратилась в другую больницу, где спустя несколько дней скончалась.

В ходе проверки и судом установлено, что врачи городской поликлиники не провели «своевременное квалифицированное обследование и лечение жительницы, не организовали госпитализацию в стационар медицинской организации, оказывающую помощь пациентам с подозрением на наличие или больным коронавирусной инфекцией», отметили в ведомстве.

Поликлиника привлечена к административной ответственности за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если лицензия обязательна.