Берлин, , 14:34 — REGNUM Нежелание России платить Украине за отправку газа через её территорию понятно, прямые выплаты Киеву могли бы делать в ЕС. Об этом глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил 8 июня ТАСС.

Эрнст прокомментировал адресованные Украине слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить». Германский парламентарий отметил, что идущий по украинской территории газопровод продолжает работать, об этом договорились «Газпром» и «Нафтогаз». С транзита удерживаются пошлины.

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — отметил Эрнст.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что сама Украина мешает тому, чтобы через её территорию шло больше российского газа. Фразой о нежелании «всех кормить» он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что транзит газа нужен для содержания армии.

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