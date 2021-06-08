Осло, , 14:34 — REGNUM Продажи алкоголя в Норвегии резко выросли за первые три месяца 2021 года. Об этом сообщила газета VG.

Согласно данным Статистического управления Норвегии, всего за первый квартал в стране было продано 7 216 литров чистого алкоголя, что на 20,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Однако такой рост, подчеркивают журналисты не означает, что норвежцы пьют больше, чем обычно, а скорее, что меньше людей смогли купить алкоголь за границей из-за невозможности отправиться заграницу.

«Большая часть увеличения продаж алкоголя за этот год, вероятно, связана с тем, что нам пришлось покупать весь алкоголь в обычных магазинах в Норвегии», — заявила в интервью газете представитель Статистического управления Стиан Элизенберг.