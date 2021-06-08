Воронеж, , 14:31 — REGNUM Участники организованной преступной группы признаны воронежским судом виновными в совершении серии мошенничеств в сфере автострахования, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова 8 июня.

Приговор вынесен в отношении 27 человек в возрасте от 22 до 41 года. Следствием установлено, что осужденные в 2017—2018 годах инсценировали на территории Воронежской области 15 дорожно-транспортных происшествий. Для инсценировок осуждённые использовали 29 автомобилей, каждое ДТП тщательно продумывалось. Затем они обращались в страховые компании с пакетом документов для получения денежных средств. Таким образом, по подложным документам, они похитили около 2,5 млн рублей. Деятельность мошенников пресекли сотрудники УУР и ЦПЭ ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ в сентябре 2018 года.

В ходе следствия 57-летний организатор преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке — ему уже назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Другим участникам банды Коминтерновский суд Воронежа назначил следующее наказание: двое получили реальные сроки лишения свободы от года года до трёх лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет приговорены к лишению свободы условно на сроки от двух лет и шести месяцев до трёх лет, 22 соучастникам судом назначены штрафы.