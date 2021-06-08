Москва, , 16:44 — REGNUM Телеведущий программы «Вечерний Ургант» высмеял образы российских исполнителей на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ». Фрагмент выпуска с «обзором» на наряды звёзд доступен на YouTube-канале шоу.

Иван Ургант обратил внимание на наряды блогера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна. «Закончился ПМЭФ, а эстафету яркого мероприятия перехватили на «МУЗ-ТВ». Участники одни и те же — Даня Милохин. Он был интеллигентным парнем, простым рабочим тиктокером. Один раз съездил на ПМЭФ и нахватался ерунды от экономистов», — шутит ведущий.

ИА REGNUM напоминает, что Даня Милохин стал одним из спикеров Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие проходило со 2 по 5 июня 2021 года.

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