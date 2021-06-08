Стокгольм, , 22:15 — REGNUM Доля членов Центрального объединения профсоюзов Швеции, которые симпатизируют «Шведским демократам», увеличилась одновременно с уменьшением доли тех, кто готов проголосовать на парламентских выборах за «Социал-демократов». Об этом со ссылкой на дынные опроса Статистического управления сообщила сегодня, 8 июня, газета Aftonbladet.

В ноябре 2020 года 22,3% членов профсоюзов были готовы проголосовать за «Шведских демократов». Согласно последнему опросу, проведенному в мае 2021 года, эта цифра увеличилась до 25,8%. Аналогичные показатели для «Социал-демократов» в ноябре и мае составляют 40,1% и 35,1% соответственно.

Общая электоральная поддержка среди членов профсоюзов четырех правых оппозиционных партий в Риксдаге и «Шведских демократов» сейчас больше, чем аналогичный показатель для «Социал-демократов» и «Зеленых» — 49,9% на 48,9% соответственно.

В майском опросе Статистического управления Швеции приняли участие 9 216 человек.