Москва, , 14:29 — REGNUM Федерация тенниса России определилась с составом женской команды на, а Олимпийские игры в Токио. Об этом 8 июня заявил президент организации Шамиль Тарпищев.

«Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, уже сейчас понятно, что на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

В парном разряде будет выступать Елена Веснина, а её напарница будет определена позже: это будет Вера Звонарёва или Вероника Кудерметова.

Ранее Тарпищев сообщил, что в состав мужской команды в Токио включены Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.