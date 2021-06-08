Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Очередное появление бывшего президента США Дональда Трампа на публике вызвало много вопросов. Но поводом к вниманию СМИ стала не сама речь политика, а его брюки, которые, как думали многие, он надел задом наперед. 8 июня шведская газета Aftonbladet со ссылкой на заключение сайта Snopes написала, что американский экс-президент все-таки надел брюки правильно.

После воскресного появления Дональда Трампа, который выступил перед сторонниками на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия о том, случайно ли экс-президент надевал брюки задом наперед.

Споры побудили фактчекинговый сайт Snopes заняться этим вопросом и рассмотреть фотографии президента с мероприятия более внимательно. Как выяснилось брюки на Трампе сидели правильно

«На снимках четко видно, что молния находится на передней части брюк», — говорится на сайте.