Махачкала, , 14:26 — REGNUM В Дагестане произошло ЧП в Унцукульском районе: с обрыва, глубина которого составляла 300 метров, сорвался в пропасть автомобиль. Его водитель погиб, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 6 июня на четвертом километре автодороги Унцукуль — Цатаних. За рулем автомашины «УАЗ-315 192» находился 70-летний местный житель. Он не справился с управлением, и машина сорвалась в пропасть.

Спастись при падении с такой высоты у водителя не было шансов. Он скончался на месте от полученных травм.

Напомним, в апреле 2021 года в Дагестане произошла подобная трагедия в Левашинском районе. При падении автомобиля в пропасть с высоты 60 метров водитель погиб.

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