Мадрид, , 14:26 — REGNUM Комиссия общественного здравоохранения Испании встретится для обсуждения возможности вакцинации жителей страны в местах отдыха. Об этом сообщает испанское издание La Razón.

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С соответствующей инициативой выступили главы испанских автономных сообществ Андалусия и Кантабрия — Хуанма Морено и Мигель Анхель Ревилья. Их предложение, однако, было поддержано не всеми руководителями регионов страны.

Директор Центра координации предупреждений о состоянии здоровья и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон также рекомендовал гражданам Испании путешествовать с медицинской документацией, чтобы иметь доступ к данным о предыдущих вакцинациях.