Ташкент, , 14:24 — REGNUM По итогам января—мая 2021 года из Узбекистана за границу выехали 17 350 трудовых мигрантов в рамках организованного набора. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по внешней трудовой миграции.

За отчетный период в Россию выехали 15 126 человек, в Казахстане — 1795, в Южную Корею — 420, в ОАЭ — семь человек. Отмечается, что агентство нашло 65 тыс. различных вакансий и договорилось о сотрудничестве с 259 компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов заявил, что в российской столице не хватает 300 тыс. трудовых мигрантов.

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