Брюссель, , 14:23 — REGNUM Европейским странам стоит вводить национальные сертификаты с информацией о вакцинации против коронавирусной инфекции или результатах ПЦР-тестов, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа. С таким призывом в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента выступил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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«Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, и мы были бы готовы к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе, сохранив при этом определенные ограничения», — приводит ТАСС слова Рейндерса.

Еврокомисар напомнил, что к выдаче санитарных сертификатов уже приступили семь стран Евросоюза. Ещё десять государств готовы начать этот процесс.

Рейндерс подчеркнул, что зеленый цифровой сертификат не должен стать поводом для дискриминации тех, кто хочет путешествовать, но по разным причинам не может пройти вакцинацию.

При этом Рейндерс указал на необходимость «обеспечить соблюдение права на свободное перемещение и гарантировать право въезда по результатам ПЦР-тестов или антигенных тестов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае послы стран Европейского союза одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19, которые планируется ввести в действие на всей территории объединения с 1 июля 2021 года

Известно, что сертификат смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие или сдавшие отрицательный тест на коронавирус. Документ даст право его обладателям на свободное передвижение по всей территории Евросоюза. Предоставляться сертификат будет бесплатно как в электронном, так и в бумажном виде.

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