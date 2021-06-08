Москва, , 14:23 — REGNUM Челобитная Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президенту России об индексации пенсий работающим пенсионерам вызывает противоречивые оценки, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«С одной стороны, обращение профсоюзов к власти с просьбой защитить работающих пенсионеров от роста инфляции и грозящего обнищания вполне логично.

Ведь в России из почти 10 млн работающих пенсионеров, и подавляющее большинство работает в бюджетной сфере — поликлиниках, больницах, школах, вузах, НИИ и других бюджетных организациях.

Там зарплаты, как правило, невысоки, особенно в регионах, так что для них индексация пенсий в прямом смысле — жизненно важный вопрос, а для кого-то, возможно, и вопрос выживания.

Есть, конечно, госчиновники и депутаты, не говоря уже о владельцах крупного бизнеса, которые тоже являются работающими пенсионерами, но пенсия, мягко говоря, для них не основной источник дохода.

Однако это меньшинство, а индексация необходима подавляющему большинству работающих пенсионеров.

С другой стороны, это обращение выглядит сильно запоздавшим. Владимир Путин у власти уже более 20 лет (включая те годы, когда он занимал пост главы правительства), и странно, что профсоюзы решили (а точнее — решились) передать ему это пожелание миллионов работающих пенсионеров только сейчас.

Такая невиданная до сих пор активность профсоюзов может быть связана с выборами в Госдуму в 2021 году, ведь наверняка кандидаты от профсоюзов будут баллотироваться, и им нужны голоса пенсионеров как наиболее социально активной группы населения в России.

Кроме того, до осени (и как раз в преддверии выборов) правительство должно будет внести в Госдуму проект бюджета на 2022 год, соответственно, конкретные предложения по расходам на индексацию пенсий должны быть уже заложены в проект бюджета.

Расходы могут оказаться достаточно значительными: в СМИ приводились оценки совокупного объема расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 300−400 млрд руб. в год, если индексация будет проводиться ежегодно, а всего с 2016 года, когда индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена, государство задолжало пенсионерам, как подсчитали в Госдуме, более 1,4 трлн руб.

Вряд ли государство отдаст пенсионерам прошлые долги, ведь об этом, в том числе и профсоюзам, надо было думать раньше и проявлять больше активности. Однако новая индексация будет вполне возможной, начиная с 2022 года.

Индексация пенсий может увеличить платежеспособный спрос населения и розничные продажи, что, в свою очередь, может поддержать рост ВВП в 2022 году», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил главе государства Владимиру Путину письмо, в котором просит вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

Читайте также: Профсоюзы призвали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам